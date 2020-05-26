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Micic: "Ataman ile çok iyi bir ilişkimiz var"

Anadolu Efes’in Sırp yıldızı Micic, Avrupa basınında çıkan ve Ergin Ataman ile sorun yaşadığı haberlerini yalanlayarak, "Başantrenörümüz Ergin Ataman ile benim aramda hiçbir anlaşmazlık bulunmamaktadır.

Anadolu Efes'in Sırp yıldızı Micic, Avrupa basınında çıkan ve Ergin Ataman ile sorun yaşadığı haberlerini yalanlayarak, "Başantrenörümüz Ergin Ataman ile benim aramda hiçbir anlaşmazlık bulunmamaktadır. Üstelik çok iyi bir ilişkimiz var" dedi.


Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic, koç Ergin Ataman ile aralarında sorun olduğu haberlerini yalanladı. Micic, "Sırp gazetesinde yayınlanan yazıdaki durum çok farklı boyutlara ulaştı, bu yüzden tüm söylentileri durdurmanın en iyi yolunun benim doğrudan açıklama yapmam olduğunu hissediyorum. İlk olarak ifade etmeliyim ki, bu sözleri hiç söylemedim. Başantrenörümüz Ergin Ataman ile benim aramda hiçbir anlaşmazlık bulunmamaktadır. Üstelik çok iyi bir ilişkimiz var. Son olarak çevirmenler ve medya arasındaki iletişimsizlik sebebiyle Ergin Ataman ve benimle ilgili çıkan haberlerin yanlış olduğunu bir kez daha belirtmek isterim" dedi.

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