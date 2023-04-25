Midesinde taşıdığı uyuşturucu madde ölümüne neden oldu

İran'dan İstanbul'a gelen 63 yaşındaki şahıs midesinde taşıdığı uyuşturucu madde nedeniyle yaşamını yitirdi. Şahsın Arnavutköy'de bulunan otele yerleştikten kısa süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Geçtiğimiz gün gece saatlerinde İran'dan uçak ile İstanbul Havalimanı'na gelen 63 yaşındaki Rupen Harotonian Arnavutköy'de bulunan bir otele yerleştikten kısa süre sonra midesinde aşırı ağırı olması nedeniyle resepsiyona giderek yardım istedi. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yabancı uyruklu şahıs Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan röntgenleme sonucunda şahsın midesinde yüklü miktarda afyon sakızı olarak tabir edilen uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. 63 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs ambulans ile Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların müdahalesi ile şahsın midesinde bulunan maddelerin 6 parçası çıkartılabilirken, ölüm riski nedeniyle ameliyata devam edilemedi. Hastanede müdahalesi devam eden şahıs aynı gece vücuduna karışan uyuşturucu madde nedeniyle yaşamını yitirdi.

O anlar güvenlik kamerasında

Yabancı uyruklu şahsın otele gelip kayıt yaptırdığı ve kısa süre sonra resepsiyona inerek yardım istediği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde kişinin resepsiyon katında baygınlık geçirdiği ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındığı görüldü.