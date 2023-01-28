İhlas Haber Ajansı

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Midibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Esenyurt’ta midibüsün çarptığı genç kadın hayatını kaybetti, sürücü ise kaza yerinden kaçtı.

Esenyurt'ta midibüsün çarptığı genç kadın hayatını kaybetti, sürücü ise kaza yerinden kaçtı.



Olay, Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda saat 16.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, M.Y. (22) isimli genç kadın yolun karşısına geçerken sağa dönen midibüsün altına kalarak hayatını kaybetti. Sürücü genç kadına çarptıktan sonra kaçarken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken genç kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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