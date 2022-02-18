Migros'ta işlerine son verilen işçiler Beykoz'da eylem yaptı

Beykoz'da işten çıkarılan Migros çalışanları toplanarak eylem yaptı. Eylem sürelerinin bitmesi sonrası polis anonslarına rağmen dağılmayan gruba polis ekipleri müdahale etti. Çok sayıda eylemci çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek gözaltına alındı.

Migros'ta işten çıkarılan işçiler Beykoz'da Hidiv Caddesi'nde toplanarak eylem gerçekleştirdi. İşçiler ve sendika görevlileri basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması sonrası eylem için sürelerinin bitmesi üzerine polis ekipleri eylemcilere caddeyi boşaltmaları için anonslarda bulundu. Yapılan polis anonslarına rağmen dağılmayan gruba polis ekipleri müdahale etti. Çok sayıda eylemci polis ekipleri tarafından çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek gözaltına alındı.