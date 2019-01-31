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Miha Zajc: “Fenerbahçe, kariyerim için büyük bir adım”

Fenerbahçe’nin yeni transferi Miha Zajc, “Fenerbahçe’ye transfer olmam kariyerim için büyük bir adım” diye konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc, “Fenerbahçe'ye transfer olmam kariyerim için büyük bir adım” diye konuştu.


Fenerbahçe'nin Seria A ekiplerinden Empoli'den transfer ettiği Sloven oyuncu Miha Zajc FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Sloven orta saha oyuncusu, “Benim kariyerim için büyük bir adım. Bu kulübün bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Fenerbahçe hakkında güzel şeyler duydum. Türkiye'nin en büyük kulübü. Harika taraftarlara sahip. Fenerbahçe'de oynayacağım için çok heyecanlıyım. Taraftarlarımıza çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Birlikte kupalar kazanacağız. Onlar dünyanın en iyi taraftar gruplarından biri” diye konuştu.

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