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Miha Zajc İstanbul'da

Fenerbahçe’nin Empoli’den kadrosuna kattığı Miha Zajc, İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe'nin Empoli'den kadrosuna kattığı Miha Zajc, İstanbul'a geldi. Zajc, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldiğini söyledi.


Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Empoli'den kadrosuna kattığı ofansif orta saha oyuncusu Miha Zajc, İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki Sloven oyuncu Atatürk Havalimanı'nda ayağının tozuyla yaptığı açıklamada, İstanbul'a gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. İlk kez İstanbul'a geliyorum. Türkiye ligindeki bazı oyuncuları tanıyorum. Bazı oyuncularla daha önce birlikte oynamıştım. Türkiye ligi kaliteli ve önemli kulüpler var" dedi.


Miha Zajc, ülkesinin NK Olimpija Ljubljana kulübünde oynarken 2017 yılının ocak ayında İtalyan temsilcisi Empoli'ye transfer olmuştu. Sloven futbolcu bu sezon Serie A'da takımıyla çıktığı 20 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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