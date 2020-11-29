Mike Tyson ringlere döndü

Tyson, gösteri maçında Roy Jones ile berabere kaldı.

Son olarak 2005 yılında ringlerde boy gösteren eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, tam 15 yıl sonra tekrar ringe döndü. Amerikalı boksör Tyson, ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da düzenlenen gösteri maçında 51 yaşındaki Roy Jones ile karşılaştı. 8 raund süren müsabakada iki sporcu da birbirlerine üstünlük kuramadı ve karşılaşma berabere sonuçlandı.

Kariyeri boyunca 58 maça çıkan Tyson, 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet aldı. Roy Jones da 75 mücadelede 66 galibiyet elde etti.