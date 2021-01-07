İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mikel Arteta: "Özil'in durumu birkaç gün içinde çözülecek"

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil’in durumunun birkaç gün içinde netlik kazanacağını söyledi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in durumunun birkaç gün içinde netlik kazanacağını söyledi.


Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunduğu Mesut Özil için hocasından flaş bir açıklama geldi. Özil'in durumunun önümüzdeki günlerde netliğe kavuşacağını açıklayan Arteta, "Mesut Özil'in Arsenal'deki geleceğini önümüzdeki birkaç gün içinde çözülecek. İki tarafın da artık önüne bakması gerek. Eğer ortak bir çözüm noktasında buluşamazsak, Özil 6 ay daha bizimle olacak. Önümüzdeki birkaç gün içinde oturup, bir karar alacağız" dedi.


Arsenal'de haftada 350 bin Sterlin kazanan 32 yaşındaki yıldızla Fenerbahçe ve DC United'ın yanı sıra birçok kulübün de temasta olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.