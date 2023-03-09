Milan, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini aldı

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında İngiliz ekibi Tottenham sahasında, İtalyan temsilcisi Milan'ı konuk etti. 90 dakika golsüz eşitlikle sona erdi. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Milan, 11 yıl aradan sonra çeyrek finale yükselen taraf oldu. Öte yandan Tottenham'da Cristian Romero maçın 78. dakikasında ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.