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Milan, Stefano Pioli'nin sözleşmesini uzattı

Serie A ekiplerinden Milan, Teknik Direktör Stefano Pioli’nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Serie A ekiplerinden Milan, Teknik Direktör Stefano Pioli'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.


Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Teknik Direktör Stefano Pioli'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pioli'nin sözleşmesinin Haziran 2022'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.


Ekim ayında takımın başına geçen Pioli, Milan ile 32 resmi müsabakaya çıktı ve 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 beraberlik aldı. 54 yaşındaki teknik adam ayrıca bu sezon Milan ile İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi.


İtalyan çalıştırıcı kariyerinde daha önce Parma, Chievo, Palermo, Bologna, Lazio, Inter ve Fiorentina'da görev yaptı.

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