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Milan'dan Fatih Terim'e başsağlığı mesajı

Seri A ekiplerinden AC Milan, babası Talat Terim’in vefatı üzerine eski teknik direktörü Fatih Terim için başsağlığı mesajı yayınladı.

Seri A ekiplerinden AC Milan, babası Talat Terim'in vefatı üzerine eski teknik direktörü Fatih Terim için başsağlığı mesajı yayınladı.


İtalyan ekiplerinden Milan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in acısını paylaştı. İtalyan ekibi, dün babası Talat Terim'i kaybeden Fatih Terim için Twitter hesabından, "Milan ailesi olarak Fatih Terim'in babasını kaybettiğini haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Eski teknik direktörümüz Terim'e ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.


Fatih Terim, 1 Temmuz 2001 yılında Milan'ın başına geçmiş ve bir dönem teknik direktörlük görevi yapmıştı.

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