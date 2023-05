Milangaz'a The Globee Awards'tan gümüş ödül

LPG pazarının Türkiye'deki bilinen şirketlerinden Milangaz, dünyanın önde gelen iş ödülleri arasında yer alan The Globee Awards'ta marka relansmanıyla ‘Yılın Pazarlama Kampanyası' kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Ağustos 2020 tarihinde OYAK Grup Şirketleri bünyesine katılan Milangaz, bu yıl 10'uncusu düzenlenen dünya çapında en iyilerin seçildiği Globee Sales, Marketing, Customer Success and Operations Awards ödül programında ‘Yılın Pazarlama Kampanyası' (Marketing Program of the Year) kategorisinde marka relansmanıyla gümüş ödülün sahibi oldu.

Milangaz Genel Müdürü Güray Işıkgüner, her yıl farklı alanlarda dünyanın en iyi şirketlerini seçen The Globee Awards gibi prestijli bir programın ödülüne layık görülmekten büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

Şirketin son dönemde sergilediği başarılı tabloda, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in ortaya koyduğu vizyon ve stratejinin büyük etkisi olduğunun altını çizen Işıkgüner, ''Şirket olarak yenilenen yapımız ile birlikte tüketici odaklı bakış açımız ve sektördeki en güvenilir marka olma misyonumuz doğrultusunda geçtiğimiz yıl kurumsal kimliğimizi, logomuzu ve marka iletişimimizi yeniledik. Yeni logomuz ve kurumsal kimliğimiz tüketici beklentilerini gösteren araştırma sonuçlarına göre oluştu. Modern bir duruşa sahip olan yeni logomuzu şekillendirirken Milangaz'ın genç, dinamik ve çevreci yapısıyla güven duygusunu ön plana çıkarmayı hedefledik. Bununla birlikte yeni iletişim stratejimiz şirketimizin yenilenen yapısı, dönüşümü ve tüketici odaklı vizyonuna paralel olarak gerçekleşti. Tüketicilerimiz tarafından kabul gören konseptimiz doğrultusunda markamızı yeniden konumlandırdık'' dedi.

“Amacımız en yüksek müşteri memnuniyeti”

Yeni yönetim anlayışlarıyla, süreç ve operasyon yönetimleriyle ilgili iyileştirmelere hız vererek, sektörde referans marka olma yolunda hızla ilerlediklerinin altını çizen Işıkgüner, gelecek dönemde de ‘mutlu tüketiciler' ve ‘emniyetli sektör' odağı ile faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti. Işıkgüner, şirket olarak en büyük amaçlarının ürün ve servis kalitesinde en yüksek müşteri memnuniyetine ulaşmak olduğunu vurguladı.

Şirketin yeni marka yolculuğu kapsamında hazırladığı reklam filmleri, ‘Milangaz yanında her şey yolunda' mottosunu tüketicilere ulaştırıyor. Reklam kampanyasında tüketicilerin hayatlarından kesitlere yer veren sıcak, samimi iletişimi ve güven duygusunu ön plana çıkaran şirket, yenilikçi ve çevreci ürünlerinin reklamlarını tüketicisiyle buluşturmaya devam edecek.

Şirket hakkında şu bilgiler verildi:

Yenilenen kimlik

Tüketici araştırmalarından elde ettiği sonuçlara göre yeni logosunu ve kurumsal kimliğini oluşturan şirketin daha genç, dinamik ve müşteri odaklı yapısını ön plana çıkaran yeni logosunda mavi renk, firmanın enerjisini ve güveni temsil ederken, yeşil renk markanın çevreci ve yenilikçi yönünü yansıtıyor. Markaya özel tasarlanan yazı fontu da Milangaz'ın modern çizgisine, yazım şekli ise dinamik enerjisine vurgu yapıyor.

81 ilde binlerce satış noktası

Bugün Türkiye'nin 81 ilinde, 950'den fazla ilçede, bütün segmentlerde kesintisiz LPG hizmeti veren şirket, 5 deniz terminali, 21 LPG depolama ve tüp dolum tesisi, 137 bin metreküp LPG depolama kapasitesi, binin üzerinde tüp gaz bayi/ perakende satış noktası, 2022 yılında faaliyete başlayan tüp imalat fabrikası ve 600'ün üzerinde otogaz bayisi ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirket, 90'ların başında büyümeye başlayan otogaz piyasasında ilk ve en bilinen markalardan birisi. Günde on binlerce araca otogaz hizmeti veren şirket, tüpgazda da her yıl yaklaşık 1,5 milyon haneye ulaşarak milyonlarca kişiye enerji sağlıyor.