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Milano derbisini kazanan Inter

Serie A’nın 23.

Serie A'nın 23. haftasında Inter, Milano derbisinde San Siro'da karşılaştığı Milan'ı 3-0 mağlup etti. Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.


Serie A'nın 23. haftasında Milan ile Inter, San Siro'da karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip 5. dakikada Lautaro Martinez ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla ile sona erdi. Inter, ikinci yarıda 57. dakikada Lautaro Martinez ve 66. dakikada da Romelu Lukaku'nun golleri ile farkı 3'e çıkardı. Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca Antonio Conte'nin öğrencileri maçtan 3-0 galip ayrıldı.


Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 11 başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.


Bu sonucun ardından Inter puanını 53'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. İkinci sırada bulunan Milan ise 49 puanda kalarak zirve yolunda yara aldı.

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