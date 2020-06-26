Milas-Bodrum'da dış hat uçuşları başladı

Bodrum Havalimanı'nda ilk tarifeli dış hat uçuşu yapıldı. Milas-Bodrum Havalimanı'nda İç hat uçuşları 4 Haziran'dan bu yana yapılıyor.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı'nda pandemi nedeniyle verilen aranın ardından tarifeli dış hat uçuşları başladı. Bu sabah Almanya Hannover'den gelen Sunexpress uçağı su takıyla karşılandı. Yolcuları terminalde Milas Kaymakamı Eren Aslan, DHMİ Başmüdürü Kemal Daştan, TAV Milas-Bodrum Havalimanı İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu ve havalimanı çalışanları çiçeklerle karşıladı.

TAV Milas-Bodrum İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu “Havalimanımızda yeniden yolcularımızı ve tarifeli uçuşları karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Haziran başında seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte iç hat uçuşlarına hizmet vermeye başladık. Paydaşlarımızla birlikte uyguladığımız kapsamlı önlemler sayesinde bugüne kadar sorunsuz bir operasyon yürüttük. Bugün de dış hatlarda ilk uçuşumuzu karşıladık. Bu süreçte birlikte hazırlandığımız Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda, DHMİ, SHGM başta olmak üzere hava yollarımıza, yerel yönetim ve STK'larla tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz” dedi.

Sunexpress'in ardından Corendon ve Edelweiss havayollarının da önümüzdeki günlerde Avrupa destinasyonlarından Bodrum'a uçuşlara başlaması bekleniyor.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi'ne uygun olarak, yolcuların ve havali manı çalışanlarının terminal genelinde fiziksel mesafelerini korumalarına yardımcı olmak üzere yönlendirmeler ve işaretlemeler yapıldı.