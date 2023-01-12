Milica Denda: "Erkek takımından sonra biz de derbiyi kazanmak istiyoruz"

Galatasaray Kadın Futbol Takımı oyuncusu Milica Denda, erkek takımının ardından kendilerinin de Fenerbahçe'yi mağlup etmek istediklerini vurgulayarak, "Derbi ruhunu biliyorum” dedi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 11. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda Sırp futbolcu Milica Denda, derbi hakkında basın mensuplarına konuştu. Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden erkek takımının ardından kendilerinin de sarı-lacivertliler karşısında galibiyet almak istediklerini söyleyen Denda, "Bu hafta çok önemli maç var bizim için. Çok büyük bir derbi Türk futbolu için. Geçen hafta erkek takımı kazandı. Şimdi biz kazanmak istiyoruz. İlk yarı Kadıköy'de biz kazanmıştık. Biz bu hafta iç sahada oynuyoruz bizim için büyük avantaj. Bu hafta antrenmanlarımız yaptık, hazırız ve bekliyoruz" şeklinde konuştu.

“Derbiye odaklandık”

Ligin 10. haftasında deplasmanda oynadıkları Trabzonspor müsabakasının zor geçtiğini aktaran Denda, “Kadromuz daha güçlü ve iyi. Birinci maç iyi geçti, biz kazandık. Trabzonspor deplasmanı her zaman çok zordur. Şimdi bu hafta derbi maç var. Sadece bu maç için odaklandık” diye konuştu.

“Derbi ruhunu biliyorum”

Derbi oynamanın önemini bildiğini aktaran kaptan Denda, şu ifadelerle açıklamasını tamamladı:

"Bu Türkiye'de en büyük derbi. Ben yabancıyım ama ruhu nasıldır biliyorum. Bu haftalarda her zaman herkes daha motive. İnşallah 3 puan burada kalır."

Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 15 Ocak Pazar günü saat 15.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.