Mililer Antalya Grand Slam'ı, birer altın, gümüş ve bronzla tamamladı

Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran Antalya Grand Slam müsabakalarının son gününde erkekler 90 kiloda Mihael Zgank bronz madalya maçında İsrailli Li Kochman'a yenildi ve beşincilikte kaldı. Türkiye; bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya ile ülke sıralamasını dördüncü tamamladı.

İtalya ve Japonta 2'şer altın ve gümüş madalya ile ilk iki sırada yer alırken, Kanada bir altın, bir gümüş ve 2 bronz ile üçüncülüğü elde etti.

Son gün tatamiye çıkan judokalarımızdan erkekler 90 kiloda Miheal Zgank, ilk tur bay geçti. İkinci turda Mısırlı H. Abd El Aker'i ipponla, üçüncü maçında Kırgız Faruch Bulekulov'u, çeyrek finalde Kazak Yersultan Muzapparov'u altın skorda ipponla (3 shido) yenen Zgank, yarı finalde Macar Krisztian Toth'a yenildi. Bronz madalya için İsrailli Li Kochman'la karşılaşan judocumuz rakibine yenildi ve beşincilikte kaldı.

Bugün yapılan karşılaşmalarda sıkletlerinde dereceye girenler şöyle belirlendi:

Kadınlar

78 Kilo: 1. Shori Hamada (Japonya), 2. Beata Pacut (Polonya), 3. Antonina Shmeleva (Rusya), 3. Vanessa Chala (Ekvator).

+78 Kilo: 1. Raz Hershko (İsrail), 2. Shiyan Xu (Çin), 3. Vanessa Mballa Atangana (Kamerun), 3. Nihel Cheikh Rouhou (Tunus).

Erkekler

90 Kilo: 1. Marcus Nyman (İsveç), 2. Krisztian Toth (Macaristan), 3. Li Kochman (İsrail), 3. David Klammert (Çekya).

100 Kilo: 1. Zelym Kotsoiev (Azerbaycan), 2. Aaron Wolf (Japonya), 3. Arman Adamian (Rusya), 3. Grigori Minaskin (Estonya).

+100 Kilo: 1. Tamerlan Bashaev (Rusya), 2. Hisayoshi Harasawa (Japonya), 3. Stephan Hegyi (Avusturya), 3. Lukas Krpalek (Çekya).

Son gün karşılaşmalarında judocularımızdan; Mert Şişmanlar, Sümeyra Aykaç, Ömer Kemal Aydın, Furkan Güner ikinci, Recep Çimen, Cemal Erdoğan, Nasırfur Sayan, Münir Ertuğ, Ahmet Çuhadar ve Kübranur Esir ilk tur maçlarında yenildiler.