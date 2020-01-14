İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Hamzaçebi'den TÜMBİKON Genel Başkanı Akay'a ziyaret

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Tüm Bürokratlar İş İnsanları ve Yöneticileri Konfederasyonu (TÜMBİKON) Genel Başkanı Cevdet Akay’ı ziyaret etti.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Tüm Bürokratlar İş İnsanları ve Yöneticileri Konfederasyonu (TÜMBİKON) Genel Başkanı Cevdet Akay'ı ziyaret etti.


TÜMBİKON'un Genel Başkanı Akay ve yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarette Milletvekili Akif Hamzaçebi, sivil toplum demokrasi ilişkisi konusunda, Türkiye'nin genel durumu hususlarında ve özelde de Karabük'ün sorunları ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette konfederasyon çalışmaları ve projeleri hakkında da Hamzaçebi'yi bilgilendiren Genel Başkan Cevdet Akay, “Bizim açımızdan çok verimli bir toplantı oldu. İlerleyen günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da iştirak edeceği geniş katılımlı bir toplantı yapılması konusunda milletvekilimizle mutabık kaldık” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.