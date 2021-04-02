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Milli ara bitti, Süper Lig'de 32. hafta heyecanı

Süper Lig’de 32.

Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Kayserispor ile Göztepe, Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.


Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'de heyecan 32. haftayla devam edecek. Haftanın açılış mücadelesinde Kayserispor, Göztepe'yi ağırlayacak. Lider Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Takipçisi Galatasaray, Hatayspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Denizlispor ile mücadele edecek. Trabzonspor da Sivasspor ile deplasmanda oynayacak.


Süper Lig'de 32. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



3 Nisan Cumartesi


13.30 Hes Kablo Kayserispor - Göztepe: Burak Şeker


16.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk


16.00 DG Sivasspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan


19.00 A. Hatayspor - Galatasaray: Fırat Aydınus



4 Nisan Pazar


13.30 BB Erzurumspor - İH Konyaspor: Sarper Barış Saka


16.00 MKE Ankaragücü - FT Antalyaspor: Ali Palabıyık


16.00 Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


16.00 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ali Şansalan


19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Halil Umur Meler



5 Nisan Pazartesi


19.00 Fenerbahçe - Y. Denizlispor: Cüneyt Çakır

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