Milli atıcılardan bronz madalya

Hindistan'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası Trap Karışık Takım yarışmasının finalinde milli sporcular Yavuz İlnam ve Safiye Sarıtürk attıkları 38 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası Trap Mixed Team (Karışık Takım) müsabakasında yarışan milli sporcularımız Yavuz İlnam ve Safiye Sarıtürk final müsabakasında attıkları 38 puanla bronz madalyanın sahibi oldular" denildi.