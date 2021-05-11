Milli atıcılardan Filistin'e destek

Hırvatistan'ın Split şehrinde düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'ndan dönen milli atıcılar, havaalanında Filistin bayrakları açarak İsrail'i protesto etti.

Avrupa Atmalar Kupası'nda büyük bir başarı elde eden Türk Milli Takımı, Cuma gününden bu yana İsrail saldırısı altındaki Doğu Kudüs'te yaşananları protesto ederek Filistin'e destek verdi. Milli atletler ve antrenörler, havaalanına inişte basın mensuplarına açıklama yaparken Filistin ve Türk bayraklarını birlikte açarak İsrail devletinin provokasyonunu protesto etti.

Havalimanında Türkiye Atletizm Federasyonu adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İsrail, her fırsatta uyguladığı Ramazan'da da adet haline getirdiği insanlık dışı zülmüne devam ediyor. Müslümanlara her türlü baskı yapılarak, ibadet için Mescid-i Aksa'ya girişlerin engellenmesi ve orantısız şiddet uygulanması kabul edilemez bir insanlık suçudur. Filistinlilere karşı yıldırma, istila ve işgal maksatlı bu vahşet, tüm dünyanın gözü önünde cereyan etmektedir.

Birleşmiş Milletler'in aldığı kararları uygulamayan, Orta Doğu'nun şımarık çocuğuna Batılı ülkeler ses çıkarmıyor ve üç maymunu oynuyorlar. Bu çifte standarttan güç alan kura tanımaz İsrail de her türlü vahşeti uygulamaya devam ediyor. İsrail'in devlet terörü haline getirdiği, insanlık düşmanlığı bu tutumunu kınıyoruz. Birleşmiş Milletler'in iki yüzlülüğe bir son vermesini, Müslüman ülkelerin kafalarını kumdan çıkarmalarını bekliyor ve bu konuda kınamadan öte gerekli icraatların yapılmasını bekliyoruz.”