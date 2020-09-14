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Milli atletler, Balkan Şampiyonası'nı ilk sırada tamamladı

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin genç yıldızları, İstanbul’da gerçekleştirilen Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası’nı 14’ü altın, 17’si gümüş ve 9’u bronz olmak üzere 40 madalya ile ilk sırada tamamladı.

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin genç yıldızları, İstanbul'da gerçekleştirilen Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nı 14'ü altın, 17'si gümüş ve 9'u bronz olmak üzere 40 madalya ile ilk sırada tamamladı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarla dolu bir dönemde geçen Türk atletizminin genç yıldızları, 50. Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda zirveyi kimseye bırakmadı. İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcular, 14'ü altın madalya olmak üzere toplam 40 madalya alarak ilk sırada yerini aldı.


42 branşta madalya dağıtılan organizasyonun ilk gününde 23 madalya kazanan ay-yıldızlı atletler, ikinci günü ise 17 madalya ile noktaladı. Bu sonuçla Türkiye, Ukrayna ve Hırvatistan'ın önünde şampiyon oldu.


50. Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şöyle:



Altın madalya


Erkekler 100m: Umut Uysal


Erkekler 400m: Kubilay Ençü


Erkekler 1500m: Devrim Kazan


Erkekler 5000m: Mahsum Değer


Erkekler 400m Engelli: Berke Akçam


Erkekler 3000m: Devrim Kazan


Erkekler 110m Engelli: Serhat Bulut


Erkekler 3000m Engelli: İbrahim Karateker


Kadınlar 3000m: Rümeysa Coşkun


Kadınlar Üç Adım Atlama: Gizem Akgöz


Kadınlar Disk Atma: Özlem Becerek


Kadınlar Cirit Atma: Münevver Hancı


Kadınlar Gülle Atma: Pınar Akyol


Kadınlar 5000 metre: Tuğçe Özkan



Gümüş madalya


Erkekler 4x100m: Türkiye


Erkekler Gülle Atma: Savaş Parlak


Erkekler 1500m: İslam Taşçı


Erkekler Yüksek Atlama: Ali Eren Ünlü


Erkekler 3000m: Ömer Amaçtan


Erkekler 110m Engelli: Tibet Sancak


Erkekler 3000 Engelli: Tayyip Arslan


Erkekler 4x100: Türkiye


Kadınlar 100m: Zülha Armutçu


Kadınlar 400m Engelli: Meryem Aygün


Kadınlar 3000m Su Engelli: Urkuş Işık


Kadınlar Sırıkla Atlama: Sıla Simay Harman


Kadınlar Sırıkla Atlama: Beyza Baş


Kadınlar Cirit Atma: Esra Türkmen


Kadınlar Gülle Atma: Büşra Hatun Ekinci


Kadınlar 100m Engelli: Yaren Yıldırım


Kadınlar Uzun Atlama: Gizem Akgöz



Bronz madalya


Erkekler 100m: Oğuz Uyar


Erkekler Yüksek Atlama: Orhan Baştürk


Erkekler Üç Adım Atlama: Onur Çaparoğlu


Erkekler 200m: Oğuz Uyar


Erkekler Sırıkla Atlama: Yunus Emre Kızıl


Kadınlar 800m: Süreyya Yıldız


Kadınlar 3000m Su Engelli: Şevval Özdoğan


Kadınlar Heptatlon: Zeynep Çaylak


Kadınlar 4x400: Türkiye

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