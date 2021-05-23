Milli cimnastikçi Mert Efe Kılıçer'den Ukrayna'da altın madalya

Ukrayna'da yapılan Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası'nda milli sporcu Mert Efe Kılıçer, barfiks aletinde altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Kiev kentinde 31'ncisi düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası'ndan sporcularımız iki madalyayla döndü. Gençler kategorisinde yarışan sporcularımızdan Mert Efe Kılıçer barfiks aletinde altın madalyanın sahibi olurken aynı kategorinin atlama masası finalini üçüncü tamamlayan Ahmet Burak Ekici bronz madalyanın sahibi oldu. sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz" denildi.