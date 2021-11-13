Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinde hatıra ormanı fidan dikim törenine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çatalca'da “İSO Gelecek Meslek Liselerinde Hatıra Ormanı” fidan dikim törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu Taya Kadın Gişeleri mevkii “İSO Gelecek Meslek Liselerinde Hatıra Ormanı” fidan dikim törenine katıldı. Burada öğrencilerle birlikte fidan diken Bakan Özer, yaptığı konuşmada, “İstanbul'da mesleki eğitim liselerinde çok önemli adımlar attık. Başlangıçta küçük mütevazi adımlarla başladık, giderek proje şekillenmeye, çeşitlenmeye ve yeni tohumlar üretmeyi tetiklemeye başladı. İstanbul Sanayi Odamızla meslek liselerini yeniden yola koyma, sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin umudu olması yönünde önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Artık geçmişte olduğu gibi iş verenlerimiz mesleki eğitim öğrencilerinin mezun olmasını beklemiyorlar. Müfredatı birlikte güncelliyoruz, öğrencilerimizin işletmede beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz. Öğretmenlerimizin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlıyoruz ve en önemlisi istihdamda öncelik sağlamaya çalışıyoruz. Geçmişten gelen hasarları da önemli oranda telafi etmenin ve yeniden bunları yeşertmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünkü 120 bin öğrencimize ait olan hatıra ormanının çok sembolik bir anlamı var. Şu üç yıllık deneyimde hiçbir kırgınlık olmadan her gün kapasiteyi arttırarak iş birliğimizi güçlendirdik. Türkiye'de meslek liselerini bunu fidanla taçlandırıyoruz. Buradaki her bir fidan bir öğrencimizi temsil ediyor. Hakikaten bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimde işverenin iş gücü piyasasıyla en verimli iş birliklerimizi geliştirdiğimiz iş birliklerinden birisi oldu. İnşallah çok daha iyi noktalara hep birlikte götüreceğiz” dedi.

Türkiye'deki meslek liselerinin çok iyi noktalara geldiğini vurgulayan Bakan Özer, “ Eğitim vermiş olduğumuz sektörlerle çok güçlü iş birlikleri kurmaya başladık, yeniden şekillendirmeye başladık ve inşallah bu atılan adımlarla artık. Türkiye'deki kronik bir problem olan genç işsizlik oranını da sükunetli bir şekilde emin adımlarla düşüreceğiz ve meslek liseleri ile birlikte geleceğin güçlü Türkiye inşasında çok önemli mesafeyi hep birlikte aşacağız” şeklinde konuştu.

İş dünyasının temsilcilerine mesleki eğitimdeki rollerinin önemini anlatan Bakan Özer, “Covid19 salgını sürecinde ön plana çıkan en önemli şey üretim oldu. Yani paranın olması tek başına yeterli değil üretemediğimiz zaman paramız olsa bile satın alabilmemiz mümkün değil ve bu sıralarda oturan kıymetli öğrenciler sizler için maske, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik gibi ihtiyaç doyulan ürünleri çok kısa sürelerde üretebildiler" dedi.

Öğrencilere teşekkür eden Bakan Özer, "İnşallah meslek liselerimizde üretim kapasitesini arttırarak işgücü piyasasının talep etmiş olduğu beceri ve yetkinliklerde ve donanımlarda öğrencilerimizi yetiştirerek sanayimizin, iş dünyamızın çok daha iyi yerlere gelmesini sağlamış olacağız. Bu hatıra ormanına uzun yıllar sonra gelip ne kadar yol kat ettiğimizi göreceğimiz günlere gelmemiz dileğiyle hatıra ormanının hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Öğrencilerle beraber fidan dikimine katılan Bakan Özer, onlarla sohbet etti.