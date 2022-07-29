Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ‘Murat Bardakçı Kütüphanesi'ni açtı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Murat Bardakçı Kütüphanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “2021 yılının sonu itibariyle bu ülkede eğitim sisteminde kütüphanesi olmayan okul kalmadı. Tüm okullarımızda kütüphane var” dedi.

‘Murat Bardakçı Kütüphanesi' Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, yazar Murat Bardakçı ve Beşiktaş Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Bakan Özer, “2021 yılının sonu itibariyle bu ülkede eğitim sisteminde kütüphanesi olmayan okul kalmadı. Tüm okullarımızda kütüphane var” dedi.

“2021 yılının sonu itibari ile bu ülke eğitim sisteminde kütüphanesi olmayan okul kalmadı”

Öğrencilere eşit imkanlar sunmak için çalıştıklarını kaydeden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bugün güzel bir havada, İstanbul şehrinde böyle kadim bir lisede, bu toprakların 21'inci lisesine çok önemli bir yazın insanı Murat Bardakçı‘nın ismini vermekten mutluluk duyuyorum. Son 20 yılda Türkiye'de kim ne derse desin üç boyutlu bir başarı hikayesi. Eğitimde kitleselleşme evresinin yaşandığı tek dönem. Okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarının yüzde 90 üzerine çıktığı tek dönem. 2021 yılının sonu itibari ile bu ülke eğitim sisteminde kütüphanesi olmayan okul kalmadı. Köydeki okullardan, şehir, il ve ilçe fark etmeksizin tüm okullarımızda kütüphane var. Bununla yetinmedik kitap sayısını arttırmak için ciddi bir yatırıma gittik. 26 Ekim 2021 tarihinde tüm okullarımızdaki kitap sayısı 28 milyondu. Öğrenci başına düşen kitap sayısı 1,3'tü. Şu anda 70 milyon kitap var. Yıl sonu itibari ile 100 milyona çıkartacağız. İstiyoruz ki eğitim seviyesindeki öğrenciler kendi kademelerine göre ülkede üretilen tüm metinlere kolay bir şekilde erişebilsinler, okuyabilsinler. Kütüphanelerimizi bu yaz tüm velilerimizin ve öğrencilerimizin kullanımına açtık. Özellikle temel eğitimdeki yavrularımızın kütüphaneye gelirken ebeveynlerin de gelmesini arzuladık. Ebeveynler de gelip kütüphanelerde vakit geçirsin. İsteyip de ulaşamadıkları bir kitap olursa biz bakanlık olarak hemen alıp o kitabı onlara eriştirelim. Böylece öğrencilerimizi bulundukları konumdan ve ailelerinin sosyal ekonomik seviyesinden bağımsız olarak aynı imkanlara erişebilmeleriyle ilgili toplumdaki eşitliğin maksimize edildiği mekanlar olarak okulları kurgulamak için büyük bir seferberlik içerisindeyiz. 11 ay gibi kısa bir sürede atmış olduğunuz bu tüm adımlarda somut çıktıları görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla birlikte çok daha iyi bir noktaya geleceğiz” şeklinde konuştu.

“İsmini verdiğimiz kişiler ayda bir kez okullara gelip, öğrencileri ziyaret etsin istiyoruz”

Hayata geçirilen kütüphane projeleri hakkında da bilgi veren Bakan Özer, “Kütüphanelerimizi yaparken arkadaşlarımızla kafa kafaya verdik ve İstanbul'da bu ülkenin daha iyi olması için emek veren, çırpınan, üreten, eserler veren, gençlere ve millete yön veren yaşayan kültür ve bilim insanlarımızın, sanatçılarımızın isimlerini kütüphanelerimize verelim. Ama onlardan tek bir şey isteyelim. Ayda bir kere bu okula gelmelerini. Öğretmenlerle konuşmalarını, öğrencilerle muhabbet etmelerini, bahçede, avluda, koridorlarda Murat Bardakçı‘nın geçtiği, öğrencilerin Murat Bey'le sohbet ettiği, Murat Bey'in de onları yönlendirdiği bir Beşiktaş Anadolu Lisesi olsun istedik. Murat Bey'e iyi ki varsınız diyoruz, sizlere minnetarız. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Kaynak hala ve her zaman kitaplardır, ansiklopedilerdir"

Okul kütüphanesine isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren gazeteci, yazar Murat Bardakçı, “Böyle bir ilin yuvasının kütüphanesine isminin verilmesi insanı hakikaten mutlu ediyor, duygulandırıyor. Çok önemli bir okulda, kütüphanede ismimin olması hakikaten bahtiyar ediyor insanı. Malum dijital çağdayız. İyi tarafları da var. Benim kanaatime göre kötü tarafları da var. İnsanı tembelliğe alıştırıyor ve gördüğü her şeye inanma mecburiyeti getiriyor. Söz uçar yazı kalır. Kaynak hala ve her zaman kitaplardır, ansiklopedilerdir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı bu yeni kampanya, özellikle kütüphanelerin yaz boyunca açık olması meraklıları için çok güzel bir haber. Mekan olarak burası hem son derece önemli tarihi bir yer. Çok önemli olayların yaşandığı bir yer burası. Aynı zamanda dünyanın en güzel manzaralarından birine sahip bir yer. Sadece İstanbul'un değil belki de Türkiye'nin en güzel liselerinden biridir. İsmimin kütüphaneye verilmesi için, bu güzel faaliyet için teşekkür ediyorum” diye konuştu.