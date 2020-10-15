Milli Eğitim Bakanı Selçuk ‘Yaşayan Okullar Projesi'ni tanıttı

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hayata geçirilen Yaşayan Okullar Projesi'ni tanıtan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Her bir mimarımız kendi hayalini, kendi sevincini, kendi kıvancını çocukların gözündeki pırıltıyla ilişkilendirerek, hayata getirme, vücut bulma konusunda bir gönüllü faaliyet yaptı ve 23 proje geliştirildi” dedi.

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hayata geçirilen Yaşayan Okullar Projesi, eğitim kurumlarının mimari yapılarının öğrencilerin gereksinimleri ve okulların bulunduğu bölgenin özellikleri değerlendirilerek yeniden tasarlanması amacıyla düzenlendi. Sultanahmet Mesleki ve Teknik Okulundaki tanıtım toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla düzenlendi. Tanıtım toplantısına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve projeye destek veren mimarlık ofislerinin yetkilileri katıldı.

Çalışma kapsamında 15 mimarlık ofisi tarafından 23 proje hazırlandı. Yaklaşık olarak 150 bin metrekarelik proje alanıyla ortalama 450 derslik ile 15 bin öğrenciye erişmeyi hedefleyen Yaşayan Okullar Projesi'yle; anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim iş okullarının bulundukları bölgenin coğrafi özellikleri göz önünde bulundurarak yeniden yapımı ya da yenilenmesi sağlanacak.

Tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “77 tane elimizde sorunsuz arsamız var. Buradan İstanbullu hemşehrilerimize sağ elin verdiğini sol elin farkına varmayacak titizlikte olan hayırseverlerimize, ekrandan bizi izleyen hemşehrilerimize duyurmak istiyoruz. Biz bu arsalarımızı en kısa zamanda hayırseverlerle buluşturmak istiyoruz. Daha önce yapılanlardan farklı olarak ‘Yaşayan Okullar' projesinin en güzel ilk uygulamasının da bu 77 arsada olmasını istiyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuşmasında, “Bugün benim çok ayrı bir mutluluğum var. Çünkü çok eski yıllardan beri okul mimarisi konusunda özel olarak çalışıp, sonsuz hayaller kuran bir arkadaşınızım ve hep okulların içinin nasıl olması gerektiği konusunda, çeşitli varsayımlar üzerinde, akademik çalışmalar, akademik sohbetler ve bazı projeler yapma imkanımız da oldu. Bugün yine bu hayalimizi gerçekleştirmek için tam da keşke dediğimiz şekilde bir mimari atılımın içindeyiz ve bu mimari atılımı, böyle bir binada yapıyor olmanın ayrı bir lezzeti var. Ayrı bir sevinci var. Biz biliyoruz ki, insan-mekan ilişkisi bizim psikolojimizi, antropolojimizi, sosyolojimizi kısaca mutluluğumuzu çok etkiliyor. Ve bu konuda da çocuklarımızın, öğretmenlerimizin mutluluğunu destekleyecek bir ortam oluşturmak hayati bir önem taşıyor. Yükseköğretim hariç 12-13 yılımız bu mekanlarda geçiyor. Ve böyle bir mekanda, çocukların her gün soluduğu havanın, yaşadığı atmosferin onun hayatında nasıl iz bırakmasını istiyorsak, öyle iz bırakması için de bir çaba gerekiyor ve bugün o çabanın içindeyiz. Işığın, sesin, görüntünün nasıl güzelleşeceği ve hayırseverlik olduğu gibi, estetik severlik ne demektir, kıymetini bilmek ne demektir, noktasında da varlık amacı öğrenciler olan okullarımızı güzelleştirmenin peşindeyiz” ifadelerini kullandı.

“15 mimarımızın gönüllü olarak verdiği bir destekten söz ediyoruz”

Bakan Selçuk 15 mimarın projeye gönüllü olarak destek verdiğini vurgulayarak, "Bu destek o kadar önemli ki dünya çapında yarışmaya girsek, nasıl okul mimarisi çalışması yaparız sualinin yanıtı olarak bir proje gerçekleşiyor. Burada her bir mimarımız kendi hayalini, kendi sevincini, kendi kıvancını çocukların gözündeki pırıltıyla ilişkilendirerek, hayata getirme, vücut bulma konusunda bir gönüllü faaliyet yaptı ve 23 proje geliştirildi. Yaklaşık 1 yıldır çalışıyoruz bu projeyi ve bu projenin bitmesi benim açımdan çok çok önemli çünkü projenin bitişi ile ilgili kafamda çok fazla hayal kurdum ve bu binaların yapılması, vücuda gelmesi konusunda da o hayallerimizi, hayata geçirme noktasında bir çabanın içindeyiz. Çok güzel, umut veren haberlerimiz de var. Yaşayan okul projesi çocuğun okul ile birlikte, sanki tabi ortamında yaşıyormuş gibi, zorlama bir mekandan ziyade, onun günlük ihtiyaçlarını doğal olarak giderebileceği ve orada olmaktan dolayı mutluluk duyacağı bir ortamı oluşturmaya gayret ettik” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, projeye destek veren mimarlık ofisleri yetkililerine plaket hediye etti.