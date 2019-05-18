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Milli Eğitim Bakanı Selçuk “Yeni sistem 2020-2021 yılında başlayacak”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerde yeni eğitim sisteminin 2020-2021 eğitim öğretim sezonunda başlayacağını açıkladı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda yeni eğitim sisteminin ayrıntılarını anlattı. Yeni sisteminin takvimini de açıklayan Bakan Selçuk, “2019-2020 yılı bir hazırlık yılı olacak. 2020-2021 9. Sınıfın ilk dönemi olacak. Neden bunu hemen başlatmıyoruz. Çünkü bizim öğrencilerimizi liseye başladıklarında belirli bir kural vardı. Geldiğimizden beri şunu söylemeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunda sürpriz yapmayacağız. Oyunun kuralını arada değiştirmeyeceğiz. Yeni başlayanlara diyeceğiz ki gençler yeni bir kural var ve bununla başlıyorsunuz” dedi.


Mevcut sistemle önümüzdeki yıl üniversite sınavına girecek gençlere de müjde veren Bakan Selçuk, “ Önümüzdeki öğretim yılında üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için o senenin rahatlatılması, şikayet ettikleri birçok unsurun ortadan kaldırılması ile ilgili bir hazırlığımız var. Onu daha sonra paylaşacağız. Önümüzdeki sene 12 ye geçecekler şu an tasarımızı ortaya koyduğumuz yapının aynısı olmasa da benzer bir durumla karşı karşıya gelecekler” ifadelerini kullandı.

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