Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Güzel Sanatlar Liseleri Ortak Yönetim Modeli İş Birliği Protokolü imza töreni İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan Güzel Sanatlar Liseleri Ortak Yönetim Modeli İş Birliği Protokolü'nün imza töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, güzel sanat liselerinin Türkiye'de eğitim ve kültür hayatına yeni bir soluk ve yeni bir heyecan kattığını belirterek, “Gelişmiş bir toplum olmanız için iyi eğitimli ve aynı zamanda kültürel, sanatsal alanlarda da iddialı olmanız gerekmektedir. Bu nedenle bir yandan gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlayacak alt yapıyı oluştururken diğer yandan da eğitimin kültürle ve sanatla arasındaki bağı da güçlendirmenin gayreti içerisindeyiz. Türkiye'nin dört bir köşesindeki gençlerimizin kültürel ve sanatsal aktivitelerden yararlanması için müzeleri, kütüphaneleri, sanat merkezlerini, sinema ve sergi salonlarını yaygınlaştırırız. Genç sanatçıların yetişmesine katkı sağlamak, ortaya yeni eserler çıkışına zemin hazırlamak adına gençlere dönük çok ciddi desteklerde bulunuyoruz. Fakat biz şunu çok iyi biliyoruz ki, ne yaparsak yapalım, yeni kültür merkezleri inşa etsek de o mekanlara ruh verecek olan gençlerin enerjisidir, heyecanıdır. Bu nedenle yaptığımız tüm çalışmalarda temel hedefimiz geleceğin sanatçılarını yetiştirmektir, yani insana, gençlere, sizlere yatırım yapmaktır. Bugün Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte güzel sanatlar liselerimizdeki gençlerin daha nitelikli bir eğitim almalarını sağlamak adına bir araya gelmiş bulunuyoruz. Güzel Sanatlar Liselerinde okuyan gençlerimizin kendi alanlarında daha donanımlı bireyler olmasını hedefliyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa, kültürel ve sanatsal anlamda iyi bir altyapıya sahip olmaları için, dünya standartlarında bir eğitim almaları adına sayın bakanımızla birlikte yeni bir protokol imzalayacağız. Bu sayede alanında başarılı olan öğretmenlerimizin görevlendirilmesi, devlet sanatçılarının öğrencilerimizle bir araya gelmesi, üniversite öğretim üyelerinden destek alınması, teknik ihtiyaçların giderilmesi gibi eğitimin kalitesini arttıracak bazı yenilikleri de kapsayacak bir adım atmış oluyoruz. Umuyorum ki tüm bu çabaların ardından Güzel sanat Liseleri Türkiye'de geleceğin sanatçılarının yetişmesine temel teşkil eden en önemli merkezlerden biri olacaktır" dedi.

"Bu okullardan mezun olan gençlerimiz iyi bir üniversite eğitiminin yanında sanat hayatının içerisinde yer almaya başlayacaktır" diyen Bakan Ersoy, "Türkiye'nin yönetmenleri, ressamları, oyuncuları, bestekarları bu okullarda yetişecek. Bugüne kadar sabırla ve inançla el attığımız her alanda emeğimizin karşılığını aldığımızı görmek bize büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. İnanıyorum ki bu liselerde Türk milletinin göğsünü kabartacak nice sanatçımızı da sanat dünyasına kazandıracağız” diye konuştu.

İmza töreninde konuşan ve güzel sanatlar liseleriyle ilgili “iki müjdemiz var diyen” Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise şunları söyledi:

“Birinci müjdemiz güzel sanatlar lisesinin sayısıyla ilgili. 76 ilimizde güzel sanatlar lisemiz varken 5 ilimizde yok ve bu az bir sayı değil. Çünkü bu illerdeki yetenekli öğrencilerimizin güzel sanatlar lisesine erişimiyle ilgili yaşanan sıkıntılar belki bir yeteneğin kaybolmasına yol açacaktır. Onun için geriye kalan 5 ilde güzel sanatlar lisesi yapımı için çalışmalara başlayacağız. Yeni modelde aynı mesleki eğitimdeki gibi müfredatı birlikte incelediğimiz, Kültür Bakanlığımızın sanatçılarının koridorlarında dolaştığı, ders yaptığı, etkinlik düzenlediği güzel sanatlar liseleri oluşturacağız. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ulusal ve uluslararası etkinliklerinde yer aldığı, performanslarını sergilediği çok geniş bir iş birliği modelini hayata geçirmiş oluyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla daha önce turizm alanında bir iş birliğine gitmiştik. Turizm alanında eğitim veren tüm liselerimizde müfredatı birlikte inceledik. Turizm alanındaki uzmanların derslere girmesini işletmede beceri eğitimli gerçek iş ortamlarının olması konusunda birlikte çalıştık. 3 yılda çok başarılı sonuçlar elde ettik. 26 Ekim 2021 tarihinde ise başlatmış olduğumuz Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesiyle 16 bin 361 yeni kütüphane yaptık ve gururla kütüphanesiz okul yok diyebildik. 28 milyon kitap varken bugün 60 milyona ulaşan bir kitap sayısına eriştik. 2022 yılının sonuna kadar inşallah bu sayıyı 100 milyona tamamlayacağız. Projeyi tamamladığımız zaman ‘öğrenci başına 7 kitap düşüyor' diyebileceğiz” dedi.