Milli Eğitim Bakanlığı ve Demirören Medya işbirliği için imzalar atıldı: Medya Lisesi açılıyor

Medya sektörüne nitelikli gençler kazandırmak amacıyla açılması planlanan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için ilk imzalar bugün Taksim'de bulunan bir otelde düzenlenen protokol töreninde atıldı. Düzenlenen imza törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Başkan Yardımcısı Meltem Demirören katıldı.

“Sonuna kadar okullarımızın açık kalmasının arkasındayız”

Düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ”Covid-19 salgınında yüz yüze eğitime verilen bir buçuk yıl aradan sonra artık okullarımızı uzaktan eğitimle devam ettirme lüksümüz asla bulunmamakta. Biz okulların ne kadar önemli olduğunu bu salgın sürecinde öğrendik. Çünkü söz konusu alan sadece öğrenme alanları ve öğrenme kayıpları değildir. Sürecin dezavantajları bunlar. Biz bu nedenle okulların açık olmasını bir milli güvenlik meselesi olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadarda sıkıntısız bir şekilde geldik. Sürecimiz devam ediyor ve inşallah aynı kararlılıkla aşı ve pcr testleri, maske ve temizliğe dikkat ederek sonuna kadar okullarımızın açık kalma kararımızın arkasında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Kurulacak medya lisesi hakkında da açıklamalarda Özer, “Mesleki ve teknik eğitimde son yıllarda gerçekleştirdiğimiz paradigma değişimleri çerçevesinde iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlamak üzere mesleki eğitimi dönüştürüyoruz. Sektörün istemiş olduğu istihdam sayısını sektörün gücünün kullanarak yetiştiriyoruz. Bu değişimin en önemli itici gücü de oluştu. Mesleki eğitimle ilgili çok önemli bir adımı bugün gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.