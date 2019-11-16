Milli eskrimci Nisanur Erbil'den Taşkent'te gümüş madalya

Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Nisanur Erbil gümüş madalya kazandı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bugün başlayan Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Nisanur Erbil gümüş madalya kazandı. Milli eskrimci kazandığı bu madalya ile kadınlar ferdide Gençler Dünya Kupaları'nda eskrimde bugüne kadarki en iyi dereceyi elde etmiş oldu. Bununla birlikte, 10 ülkeden eskrimcilerin madalya mücadelesi verdiği organizasyonda piste çıkan olimpik havuz sporcuları Deniz Selin Ünlüdağ 10., Aylin Çakır ise 13. sıranın sahibi oldu.

Taşkent'te bugün gerçekleştirilen karşılaşmalar sonucunda Nisanur Erbil 6'da 5 galibiyetle tamamladığı pul müsabakalarının ardından tablo-64'ü maç yapmadan geçerek direkt tablo-32'ye yükseldi. Nisanur, t-32'de karşılaştığı Azeri rakibi Aysel Ahadova'yı 15-7, t-16'da Özbek sporcu Gülbanu Esemuratova'yı 15-8, çeyrek finalde Özbek rakibi Tulkinoy Bekbaulieva'yı 15-3 ve yarı finalde karşılaştığı Rus sporcu Dariya Drozd'u 15-12 yenerek adını finale yazdırdı ve Zaynab Dayibekova'nın rakibi oldu. Milli sporcu finalde karşılaştığı Özbek rakibine 15-12 mağlup olarak ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon kapsamında yarın Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ ve Aylin Çakır'dan oluşan Genç Kadın Kılıç Milli Takımı, takım müsabakalarında mücadele edecek.