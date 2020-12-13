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Milli güreşçi Şerif Kılıç'tan gümüş madalya

Sırbistan’da düzenlenen Dünya Kupası’nda grekoromen stilde 55 kiloda mindere çıkan Şerif Kılıç, gümüş madalya kazandı.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda grekoromen stilde 55 kiloda mindere çıkan Şerif Kılıç, gümüş madalya kazandı.


Grekoromen stil 55 kiloda milli güreşçi Şerif Kılıç, Sırbistan'da düzenlenen Büyükler Güreş Dünya Kupası'nda Rus rakibi Sefershaev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı. Rakibine karşı etkisiz bir oyun sergileyen Kılıç, minderden 8-0 mağlup ayrılarak altın madalya şansını kaybetti.



Cengiz Arslan'dan bronz madalya


Erkekler Grekoromen stil 72 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Cengiz Arslan ise , rakibi (MDA) Valentin PETIC'i 5-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

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