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Milli güreşçilerden 9 madalya

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Cebeci Spor Salonu’nda düzenlenen 37.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Cebeci Spor Salonu'nda düzenlenen 37. Vehbi Emre & Hamit Kaplan Uluslararası Grekoromen Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalyanın sahibi oldu.


11 ülkeden yaklaşık 200 güreşçinin katıldığı turnuvada bugün 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolarda eleme ve yarı final maçlarıyla 55, 63, 72, 82 ve 97 kilolarda repesaj ve final müsabakaları yapıldı. 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Hacı Karakuş, 77 kiloda Fatih Cengiz, 87 kiloda Ali Cengiz rakiplerini yenerek isimlerini yarın yapılacak olan finale yazdırdılar. Ayrıca 60 kiloda Hammet Rüstem, 67 kiloda Volkan Çakıl, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 130 kiloda Burak Çakırca üçüncülük beşincilik maçına çıkacaklar. Turnuvada bugün yapılan üçüncülük beşincilik maçlarında ise 63 kiloda Abdurrahman Altan ile Onur Atalay, 72 kiloda Yunus Özel ile Selçuk Can rakiplerini yenerek bronz madalya kazanan isimler oldular. Akşam seansında yapılan final maçlarında ise 55 kiloda Şerif Kılıç ve 97 kiloda Cenk İldem altın madalya kazanırken, 55 kiloda Doğuş Ayazcı, 82 kiloda Burhan Akbudak ve 72 kiloda Cengiz Arslan gümüş madalya aldılar. Türkiye bugünü 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya ile tamamladı.


37. Vehbi Emre &Hamit Kaplan uluslararası Grekoromen güreş turnuvası yarın saat 11.00'de 60, 67, 77, 87, 130 kilolardaki repesaj ve final maçlarıyla sona erecek.

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