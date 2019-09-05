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Milli heyecan Eylül'de devam ediyor

TV+, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerleyen A Milli Futbol Takımı’nı sporseverlerin yanı başına getirdiğini duyurdu.

TV+, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerleyen A Milli Futbol Takımı'nı sporseverlerin yanı başına getirdiğini duyurdu. Futbolseverler, ay-yıldızlıların 7 Eylül'de Andorra karşılaşmasıyla başlayıp ve 17 Kasım'da yine Andorra mücadelesiyle noktalanacak 6 kritik maçını diledikleri her yerde izleyebilecek. Ayrıca düzenlenen Basketbol Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Basketbol Milli Takımımızın maçlarını da izlenebiliyor.



Turkcell'in dijital TV platformu TV+, A Milli Futbol Takımı'nı sporseverlerle buluşturacağını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; TV+ ile futbolseverler, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 72 günde 6 kritik maça çıkacak olan ay-yıldızlıların heyecanına istedikleri yerde ortak olacak. Euro 2020 yolunda Türkiye, 7 Eylül'de Andorra karşılaşmasıyla başlayıp 17 Kasım'da yine Andorra mücadelesiyle noktalanacak kritik bir viraja giriyor. Millilerin, Avrupa'nın en önemli futbol turnuvasına katılımını belirleyecek olan maçlar TRT-1'den naklen yayınlanacak, TV+ da kullanıcıları canlı yayınlanan maçları diledikleri her noktadan takip edebilecekler.



Türkiye'nin Euro 2020 eleme maçları listesi şöyle;


7 Eylül Cumartesi


Türkiye - Andorra


10 Eylül Salı


Moldova - Türkiye


11 Ekim Cuma


Türkiye - Arnavutluk


14 Ekim Pazartesi


Fransa - Türkiye


14 Kasım Perşembe


Türkiye - İzlanda


17 Kasım Pazar


Andorra - Türkiye



Basketbol milli takımımız da şampiyonluk mücadelesinde


Ayrıca platformda Türkiye, Erkek Basketbol Takımı'nın Çin'deki Dünya Kupası yolculuğu naklen izlenebilecek. Tüm maçlar TV+ üzerinden şampiyona boyunca izleyicilerle buluşacak.



ABD Açık'ın en iyileri bu hafta sonu belli olacak


Öte yandan, tenis takviminin son büyük turnuvası ABD Açık Tenis Turnuvası'nın şampiyonları da belli olacak. Tek kadınlar final maçı 7 Eylül'de, tek erkekler finali ise 8 Eylül'de naklen yayınlanacak. Motor sporları meraklıları da Formula 1 İtalya GP'sinin tüm heyecanına yine TV+'tan izleyeyebilecek.

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