Milli hokeycilerden 19 Mayıs'ta "Gençliğe Hitabe"li antrenman

Türkiye Hokey Federasyonu'nun Osmaniye'de kamp yapan A Milli-U21 Kadın Milli Takımı kafilesi 19 Mayıs antrenmanını Atatürk'ün "Gençliğe Hitabesi"ni okuyarak başladı.

Türkiye Hokey Federasyonu A Milli U21 Kadın Milli Takımı Osmaniye'deki kamp çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdürüyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen özel antrenman programına milli hokeyciler "Gençliğe Hitabe"yi hep birlikte okuyarak başladı. Sporcular gençliğin Ata'ya cevabını da seslendirdi. Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek ve şanlı Türk bayrağını şampiyonalarda başarıyla göklerde dalgalandırmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade eden kadın milli takımı sporcuları aşırı sıcaklara rağmen antrenmanlarını sürdürdü.

Hokeycilerin Türkiye genelinde birçok etkinlikle Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100.yılı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladığını ifade eden THF Başkanı Sadık Karakan, “Milli takımlarımızı ve ulusal düzeyde etkinliklere katılan sporcularımız milli mücadele ruhu ve spor disipliniyle ülkemizi dünyanın dört bir tarafından şampiyonalarda başarıyla temsil etmeye ve bayrağımızı gönlerde onurla dalgalandırmaya devam edecektir. Bir milletin var olma mücadelesinde milat olarak kabul ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100.yılını ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Gençlerimize inanıyor ve onların en iyi koşullarda geleceğe hazırlanması için federasyon olarak elimizden gelenleri yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz” dedi.