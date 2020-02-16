Milli karateciler Dubai'de 6 madalya kazandı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakalarında geri sayıma giren Karate Milli Takımı, Karate 1 Premier Lig'de sezonun ikinci etabına ev sahipliği yapan Dubai'de iki altın, dört bronz madalya kazandı. Milli karateciler, olimpiyat yolunda önemli puanları da hanesine yazdırdı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için son dört kota turnuvasından ilki olan Karate 1 Premier Lig'in Dubai etabında tatamiye çıkan Karate Milli Takımı, iki altın, dört gümüş madalya ile organizasyonu noktaladı. 14-16 Şubat tarihleri arasında yapılan organizasyonda milli karateciler, aynı zamanda Tokyo 2020 yolunda önemli puanları hanesine yazdırdı. 85 ülkeden 571 sporcunun mücadele ettiği Karate 1 Premier Lig'in bu sezonki ikinci etabı olan Dubai'de 11 erkek, 6 bayan sporcu ülkemizi temsil etti.

Serap yine zirvede

2019'u Grand Winner olarak kapatan ve 2020'ye de muhteşem bir giriş yapan Serap Özçelik Arapoğlu'nun etkileyici performansı, Dubai'de de sürdü. Dünya ve olimpik sıralamanın bir numarası milli karateci, kumite 50 kilo finalinde karşılaştığı İspanyol Nadia Gomez Morales'i 5-2 yenerek bu sezon üst üste üçüncü altın madalyasını kazandı. Dünya ve olimpik sıralamada lider durumda bulunan milli karateci, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota almayı da büyük ölçüde garantiledi.

Meltem olimpiyat potasına girdi

Nisan 2019'da Karate 1 Premier Lig'in Rabat etabında kazandığı altın madalyadan sonra yılı podyum görmeden kapatan Meltem Hocaoğlu Akyol, 2020'ye etkileyici bir giriş yaptı. Kumite +68 kiloda mücadele eden milli karateci, Şili'de kazandığı bronz madalyanın ardından Paris'te gümüş madalya sevinci yaşarken, Dubai'de zirveye çıktı.

Finalde Mısırlı Shymaa Abouel Yazed karşısında 2-1 öndeyken rakibinin 34 saniye kala dördüncü uyarıyı almasının ardından diskalifiye olması sonucu şampiyonluğa ulaşan Meltem, bu yıl ki performansı ile Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sıralamasında iddialı bir konuma geldi. Dünya sıralamasında ikinciliğe yükselen milli karateci, kalan üç kota turnuvasında yerini koruduğu takdirde olimpiyat vizesi alacak.

Dört isim bronz madalya kazandı

Dubai'de sabah seansında üçüncülük için tatamiye çıkan milli sporcular, beş dalda madalya verdiği madalya mücadelesinin dördünü galip tamamladı.

Kadınlar ferdi kata dalında Dilara Eltemur, Tayvanlı Hui-Hsuan Chien ile karşılaştı. 25.34 puan alan rakibini 25.8 puan ile mağlup eden milli sporcu, bronz madalya kazanarak Dubai etabını noktaladı.

Erkekler ferdi kata dalında ise iki Türk sporcu karşı karşıya geldi. Bir hafta önce Macaristan'da yapılan Avrupa Karate Şampiyonası'nda gençlerde hem ferdi hem de takım dalında altın madalya kazanan Enes Özdemir, bronz madalya için Emre Vefa Göktaş ile karşılaştı. Madalyayı hak eden iki performans izlediğimiz mücadelede 25.52 puan alan takım arkadaşının 0.16 puan önünde yer alan Enes, üçüncülük kürsüsüne çıkan isim oldu.

Kumite 55 kiloda Dünya şampiyonu Polonyalı Dorota Banaszczyk ile karşılaşan Tuba Yakan, son bölümü büyük heyecana sahne olan maçta rakibini yenmeyi başardı. 6-0 öne geçtikten sonra bir anda 7-7'ye gelen müsabakada ilk puanı alan taraf olan milli karateci, galip gelerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Yarı finalin kapısından dönerek üçüncülük maçına çıkma hakkı elde eden Burak Uygur, madalya ile performansını taçlandırdı. Kumite 67 kilo repesaj finalinde Azeri Rafız Hasanov'u 2-0 yenmeyi başaran Uygur, altın madalya ile başladığı sezonda ikinci madalyasının rengini bronz olarak belirledi.

Kumite 75 kilo üçüncülük maçında Dünya şampiyonu İranlı Bahman Asgari ile karşılaşan Erman Eltemur ise rakibine 2-0 kaybedince beşincilikle organizasyonu noktaladı.