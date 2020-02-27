Milli karateciler Salzburg'da tatamiye çıkıyor

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda üç kota müsabakası kalan Karate Milli Takımı, bunlardan ilkine, 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Avusturya’da çıkacak.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda üç kota müsabakası kalan Karate Milli Takımı, bunlardan ilkine, 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Avusturya'da çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Karate 1 Premier Lig'in Salzburg etabında tam kadro mücadele edecek.
Olimpiyat yılı olan 2020'ye muhteşem bir giriş yaparak hem madalyaları hem de Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda puanları toplayan Karate Milli Takımı, sezonun dördüncü turnuvası için 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Avusturya'nın Salzburg şehrinde tatamiye çıkacak.
Dünya Şampiyonası'nın ardından en yoğun katılımlı organizasyon olan Karate 1 Premier Lig'in bu sezonki üçüncü etabına ev sahipliği yapacak Salzburg'da 88 ülkeden 600'ye yakın sporcu mücadele edecek. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları için geri sayıma giren ay-yıldızlı ekip, kota puanı veren son üç turnuvadan ilki olan Karate 1 Premier Lig'in Salzburg etabında 8 erkek, 6 kadın sporcuyla ülkemizi temsil edecek.
Kota alacak 32 sporcunun belirleneceği ve 6 Nisan'da sona erecek olimpik sıralama öncesi kalan üç turnuvadan biri olan Salzburg'da milli karatecilerin alacakları her galibiyet, Tokyo 2020 yolunda büyük önem arz edecek.
Salzburg'da mücadele edecek milli karateciler şöyle:
KADINLAR
Ferdi Kata: Dilara Eltemur
Kumite 50 kg: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55 kg: Tuba Yakan
Kumite 61 kg: Merve Çoban
Kumite 68 kg: Eda Eltemur
Kumite +68 kg: Meltem Hocaoğlu Akyol
ERKEKLER
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kumite 60 kg: Eray Şamdan
Kumite 67 kg: Burak Uygur
Kumite 75 kg: Erman Eltemur
Kumite 84 kg: Uğur Aktaş
Kumite +84 kg: Alparslan Yamanoğlu
Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Turnuva Programı (Türkiye saatine göre)
14 Şubat Cuma
(Elemeler)
11:00-21:45 Kadınlar Kata
Erkek Takım Kata
Erkekler Kumite 60, 67, 75 kg
Kadınlar Kumite 50, 55 kg
25 Ocak Cumartesi
(Elemeler)
11:00 - 21:30 Erkekler Kata
Kadınlar Takım Kata
Kadınlar Kumite 61, 68, +68 kg
Erkekler Kumite 84, +84 kg
26 Ocak Pazar
11:30 - 15:30 Bronz madalya maçları
16:30 - 18:30 Finaller
18:30 - 19:00 Madalya Töreni