Milli karateciler Serap ve Meltem: “Heyecanla olimpiyatları bekliyoruz”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün karatecileri Serap Özçelik Arapoğlu ve Meltem Hocaoğlu, olimpiyat hazırlıklarına son sürat devam ettiklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı karatecileri Serap Özçelik Arapoğlu ve Meltem Hocaoğlu Akyol, kariyerleri ve olimpiyat hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu. Kısa bir aranın ardından İstanbul BBSK ile sözleşme imzalayarak kulübe yeniden dönen Serap Özçelik Arapoğlu, “Gerçekten çok mutluyum yeniden evimde olduğum için. Burada olmak, hedeflerimi gerçekleştirmek için büyük bir şans ve ben de bu şansı en iyisi şekilde değerlendirmek istiyorum. İstanbul BBSK, işini profesyonel ellere bırakmış, sistemin nasıl işleyeceğini çok iyi bilen, sporcuya nasıl faydalı olabilirim, sporcuyu nasıl daha ileriye taşıyabilirim düşüncesi ile meşgul olan bir spor kulübü. Karate branşı için şunu söyleyebilirim Türkiye'nin en iyi spor kulübü" ifadelerini kullandı.

"Pandemi yüzünden sıfırdan başladım"

Serap, pandemi döneminde yoğun müsabaka programı sonrası dinlenme fırsatı bulduğu ancak kondisyon olarak geri kaldıklarına vurgu yaparak; "Olimpiyatlara normalde 2 gün çift 1 gün tek ve 1 gün dinlenerek hazırlanıyordum. Genel kuvvet, kondisyon, çabukluk antrenmanlarını programa ekleyerek branşımı destekliyordum. Son sürat antrenman ve müsabaka programına devam ederken ne yazık ki pandemiden dolayı bütün programı değiştirmek ve sıfırdan başlamak zorunda kaldım" dedi. 2021 yılına ertelenen olimpiyat oyunlarına kota alan başarılı karateci, "Kendi sıkletimde 1 numarayım ama olimpiyatlarda bir üst sıklette mücadele edeceğim. Rakiplerim çok güçlü olacak biliyorum ama bende kendi gücümün farkındayım. Olimpiyatların derece yapacak favori sporcusu olarak gösteriliyorum, inşallah bana inanan insanları hayal kırıklığına uğratmam. Ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil ederim. Tabii ki her turnuva benim için önemli ve elimden gelenin en iyisini yapacağım. Fakat olimpiyatları garantilediğimden benim için tek hedef turnuva 'Olimpiyatlar'. Sabırsızlıkla ben de her sporcu gibi o büyük günü bekliyorum" dedi.

"İyi sonuçlarla döneceğim"

Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi veren Meltem Hocaoğlu Akyol ise pandemi dönemini kendisi açısından kayıp olarak görmediğini belirterek; "Sakatlıklarım, çalışma sistemim, düşünce yapısı açısından bu arada çok değiştim ve geliştim. Sürecin ardından daha iyi sonuçlarla geri döneceğime inancım tam" dedi. Meltem, organizasyon takvimindeki ilk müsabakanın lig müsabakası olduğunu ifade ederek; "Şubat ayında lig müsabakaları var. Fakat bu benim için kota müsabakalarından önce bir deneme gibi olacak. Çünkü bu müsabakalar kota için bir anlam ifade etmiyor. Şu anda kotanın içindeyim ve iki müsabakam kaldı. Bir lig müsabakası ve Avrupa Şampiyonası. Geçen senenin Avrupa üçüncüsü olarak derecelerimi koruyup ileri götürürsem, tekrar olimpiyat kotasını almış olacağım" diye konuştu.

Kota için mücadele ettiği sporcuları tanığına değinen Meltem sözlerini şunları söyledi:

"Aynı kategoride yarıştığım sporcular. Kendi sıkletinizde ilk ikiye girdiğinizde olimpiyatlara gitmeye hak kazanıyorsunuz. Ben şu anda zaten ikinci sıradayım. Üçüncü sıradaki sporcu ile aramda puan farkı var. Önümüzdeki maçlarda puan ve performansımı korursam kotam kesinleşecek. Büyük bir heyecanla müsabakaları bekliyorum."