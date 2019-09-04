Milli karateciler sezonun ikinci yarısını Tokyo'da açacak

Karatede sezonun ikinci yarısı Japonya’da başlıyor.
Karatede sezonun ikinci yarısı Japonya'da başlıyor. Milli karateciler, Karate 1 Premier Lig'de sezonun beşinci etabı olan Tokyo'da, 6-8 Eylül tarihleri arasında tatamiye çıkacak.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren milli karateciler, sezonun ikinci yarısını Japonya'da açacak. Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'ndan sonra ilk resmi müsabakasına çıkacak ay-yıldızlı ekip, Tokyo'da tam kadro mücadele edecek.
Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'in Tokyo'da yapılacak beşinci etabı 6-8 Eylül tarihleri arasında, 79 ülkeden 649 karatecinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 2020 Olimpiyat Oyunları'nda judo ve karate müsabakalarına ev sahipliği yapacak Nippon Budokan'daki müsabakalarda ay-yıldızlı ekip 6 kadın, 10 erkek sporcuyla tatamide mücadele verecek.
Tokyo'daki organizasyonda madalya müsabakaları 8 Eylül Pazar günü yapılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek milli karateciler şöyle:
Kadınlar
Ferdi Kata: Dilara Eltemur
Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55kg: Tuba Yakan
Kumite 61kg: Merve Çoban
Kumite 68kg: Eda Eltemur
Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu
Erkekler
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kumite 60kg: Eray Şamdan
Kumite 67kg: Burak Uygur
Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut
Kumite 84kg: Uğur Aktaş
Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu
Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir