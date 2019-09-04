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Milli karateciler sezonun ikinci yarısını Tokyo'da açacak

Karatede sezonun ikinci yarısı Japonya’da başlıyor.

Karatede sezonun ikinci yarısı Japonya'da başlıyor. Milli karateciler, Karate 1 Premier Lig'de sezonun beşinci etabı olan Tokyo'da, 6-8 Eylül tarihleri arasında tatamiye çıkacak.


Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren milli karateciler, sezonun ikinci yarısını Japonya'da açacak. Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'ndan sonra ilk resmi müsabakasına çıkacak ay-yıldızlı ekip, Tokyo'da tam kadro mücadele edecek.


Dünya Karate Federasyonu'nun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'in Tokyo'da yapılacak beşinci etabı 6-8 Eylül tarihleri arasında, 79 ülkeden 649 karatecinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 2020 Olimpiyat Oyunları'nda judo ve karate müsabakalarına ev sahipliği yapacak Nippon Budokan'daki müsabakalarda ay-yıldızlı ekip 6 kadın, 10 erkek sporcuyla tatamide mücadele verecek.


Tokyo'daki organizasyonda madalya müsabakaları 8 Eylül Pazar günü yapılacak.


Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek milli karateciler şöyle:



Kadınlar


Ferdi Kata: Dilara Eltemur


Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu


Kumite 55kg: Tuba Yakan


Kumite 61kg: Merve Çoban


Kumite 68kg: Eda Eltemur


Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu



Erkekler


Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir


Kumite 60kg: Eray Şamdan


Kumite 67kg: Burak Uygur


Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut


Kumite 84kg: Uğur Aktaş


Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu


Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

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