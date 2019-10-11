Milli maça yoğun ilgi

A Milli Futbol Takımı'nın Kadıköy'de Arnavutluk ile oynayacağı milli maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 7. maçında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Arnavutluk ile karşılaşacak. Bu müsabakaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Ay-yıldızlı taraftarlar, saatler öncesinde stat çevresinde karşılaşmanın saatini beklerken, stada girişlerde de yoğun kalabalıklar oluştu.

Bazı taraftarlar davul ve zurna ile stat çevresinde eğlenceli görüntüler oluşturdu. Stat etrafında yoğun güvenlik önemleri alınırken, atlı polisler de görev aldı.