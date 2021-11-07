Milli mücadele kahramanı ‘Kara Fatma'nın hikayesi Kartal'da izleyici ile buluştu

Milli Mücadele kahramanı Üsteğmen Fatma Seher Erden'i, namı diğer Kara Fatma'yı anlatan ‘Ben Kara Fatma' isimli tiyatro oyunu, yoğun bir katılımla Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Kartallı tiyatroseverler ile buluşan oyun, seyirci tarafından ayakta alkışlandı.

Mehmet Dağıstanlı'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Özgür Kaymak'ın üstlendiği oyun, Sevtap Çapan'ın performansıyla izleyici karşısına çıktı. Covid-19 pandemisi nedeniyle salona girişlerde vatandaşlara HES kodu kontrolü yapıldı. Kurtuluş Savaşı'nda mücadele vermiş bir kadın kahramanı konu edinerek tarihsel bir görünüm ortaya koyan ve aynı zamanda Üsteğmen Fatma Seher Erden'in hayatına da ışık tutan “Kara Fatma” oyununa tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. Kara Fatma'nın göstermiş olduğu insanüstü direnişin hikayesi ise izleyenleri adeta büyüledi. Oyunun sonunda Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Aysel Yücel sahneye çıkarak, oyuncu Sevtap Çapan'a Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına teşekkür etti. Yücel, oyuncu Çapan'a çini işlemeli tabak ve çiçek takdiminde bulundu.