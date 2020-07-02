Milli Mücadele kahramanı ‘Üsteğmen Fatma Seher Erden' mezarı başında anıldı

‘Kara Fatma' olarak bilinen Milli Mücadele kahramanı Üsteğmen Fatma Seher Erden, ölümünün 65'nci yılında mezarı başında anıldı.

Milli Mücadele dönemi kahramanlarından “Kara Fatma” olarak bilinen Üsteğmen Fatma Seher Erden, vefatının 65'nci yıl dönümünde kabri başında anıldı. Beyoğlu Belediyesi ve Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma ve Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği'nin birlikte düzelediği törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız , Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli katıldı. Beyoğlu'nda bulunan Kulaksız Mezarlığı'ndaki anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Programda Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma ve Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği kurucusu İlknur Bektaş, ‘Üsteğmen Fatma Seher Erden'nın mezar kayıt defin defterini basına bilgi paylaşımı için sundu.

“Türk kadınının vermiş olduğu mücadele tarih boyunca unutulmayacaktır”

Anma programında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Saygı ve rahmetle anıyorum. Kara kelimesi hem Selçuklu'dan hem Osmanlı'dan en yakın dostu ifade eder. Ona bir emanetin teslim edileceğini ifade eder. Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleye başladığı yer olan Beyoğlu'nun Galata'sında şimdi Beyoğlu'nun farklı bir noktasında Kara Fatma'yı anmak bizim için çok daha güzel bir durum. Yüzyıllardır Türk kadınının vermiş olduğu mücadele tarih boyunca unutulmayacaktır” diye konuştu.

“5'nci kuşak torunu olduğumu 24 yaşında öğrendim”

Erden'in 5'nci kuşak torunu Orkun Kuşlu, “Milli Mücadelede Bir Kadın Üsteğmen Kara Fatma” kitabının yazarı İlknur Hanım bana ulaştı. 5'nci kuşak torunu olduğumu söyledi. O zaman 24 yaşındaydım. O zamandan beri her sene buradayız. Kahramanımızın anma programını gerçekleştiriyoruz. 65'nci yıl dönümü çok gururluyuz. Pandemiye rağmen sıcak havaya rağmen bizi yalnız bırakmadılar. Gelen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

“Türk kadının cephede büyük mücadele ettiğinin en büyük örneği Üsteğmen Fatma Seher Erden'dır”

Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma ve Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği kurucusu İlknur Bektaş, “Milli Mücadelenin kahraman kadınlarından sembol isimlerinden Üsteğmen Fatma Seher Erden'nın mezarı başındayız. Bu yıl 65'nci vefat yıl dönümü. Kahramanımızın acaba var mıydı soruların en güzel cevabı araştırmalarım sonucu 2013 yılında çıkardığım kitabım defalarca baskıya girdi.Türk kadının cephede ve cephe gerisinde ne kadar büyük mücadele ettiğinin en büyük örneğidir” şeklinde konuştu.