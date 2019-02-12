Milli Mücadele'de Türk ve Yunan Esirler (1919-1923) raflarda

Dr. Cemalettin Taşkıran'ın Milli Mücadele'de Türk ve Yunan Esirler (1919-1923) adlı çalışması raflardaki yerini aldı.

Dr. Cemalettin Taşkıran'ın belge, fotoğraf ve mektuplar eşliğinde hazırladığı Milli Mücadele'de Türk ve Yunan Esirler (1919-1923) adlı çalışması Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kurtuluş Savaşı'nın en hazin tanıkları karşılıklı esir düşen siviller ve askerler olmuştur. Her türlü imkânsızlığa rağmen hayatta kalma mücadelesi veren esirlerin mübadele süreci, savaş sonrası dönemin de önemli konularından biridir. Milli Mücadele sırasında Anadolu topraklarını işgal eden Yunanistan'la yaşanan çarpışmalar sonucunda yaklaşık 22 bin Türk ve 21 bin Yunan askeri ve sivilin esir düştüğü tespit edilmiştir. Ancak 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasıyla başlayan mübadele sürecinde karşılıklı pek çok esir kaybı da yaşanmıştır. Kitapta yer alan listeler, bu sorunun farklı boyutlarını gözler önüne sermektedir. Türk esirlerin İzmir ve Trakya üzerinden götürülüp yerleştirildikleri tespit edilebilen 31 esir kampı ile Yunanlı esirlerin yerleştirildikleri Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki 17 esir kampı, esirlerin gündelik hayatları ve eve dönüş süreçleri de belge, fotoğraf ve mektuplar eşliğinde sunulmaktadır. Türkiye Kızılay Derneği, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (ATASE) arşivlerinde bulunan belgeler ışığında hazırlanan Milli Mücadele'de Türk ve Yunan Esirler, esaret ve mübadele sürecini tarafsız bir bakış açısıyla detaylı bir şekilde ele alıyor.