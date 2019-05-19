Milli Mücadelenin 100. yılı Büyükçekmece'de coşkuyla kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla birlikte başlayan Milli Mücadelenin 100'üncü yıl dönümü Büyükçekmece'de coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Büyükçekmece'de yoğun bir katılımla kutlandı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen ilk törene Büyükçekmece gençliğiyle birlikte geldi. Büyükçekmece gençliğinin Atatürk Anıtı'na çelenk takdiminin ardından ilçede sivil toplum kuruluşlarının çelenk sunumu gerçekleşti. Saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi ve Yazar Sacide Bolcan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlattığı milli mücadelenin tarihsel sürecini anlattı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “19 Mayıs, bağımsızlığından ödün vermeyen Türk milletine vurulmak istenen esaret zincirlerini parçalama kararlılığının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna öncülük eden Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımıdır” dedi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da kutlamalar devam etti. Okulların ve spor kulüplerinin gösterilerinin ardından halk oyunları ekipleri sahne aldı. Törenin son bölümünde ise ulusal ve uluslararası spor etkinliklerinde başarı elde eden sporculara ödülleri Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol tarafından takdim edildi.