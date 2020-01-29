'Milli Mücadelenin 100. yılı Pul Sergisi' meraklılarının ziyaretine açıldı

Misak-ı Milli'nin kabulünün 100'üncü yılında, Marmara Üniversitesi, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu ve PTT A.Ş. işbirliği ile düzenlenen, 'Milli Mücadelenin 100. yılı (Misak-ı Milli) Pul Sergisi' ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 29 Ekim 2023'e kadar sürecek 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında, PTT A.Ş. ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) iş birliği ile 'Milli Mücadele'nin 100. yılında 100 panoda 100 koleksiyon' sloganıyla İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısı ile başlatılan pul sergileri; sırasıyla Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta gerçekleştirilmişti. 'Milli Mücadelenin 100. yılı (Misak-ı Milli) Pul Sergisi' şimdi de 6 Şubat tarihine kadar İstanbul'da Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi'nde meraklıların ziyaretine açıldı. Sergi, saat 10.00 ile 18.00 arasında ücretsiz olarak ziyarete açık.

Serginin, İstanbul'un ardından Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kars'ta da ziyarete açılacağı bildirildi. Milli Mücadelenin 100. yılı (Misak-ı Milli) Pul Sergi'lerinin 2023 yılında sonlanacağı belirtildi.

Sergi hakkında bilgi veren Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi Müze Müdürü Gülsün Güner, "Misak-ı Milli dönemine özel bir sergi açtık. Bu önemli sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Sultanahmet Meydanı'nda başlayan Misak-ı Milli ruhu, bu sergiyle tarihi binamızda anlam bulacağını düşünüyoruz. Pul meraklılarını sergiye davet ediyoruz. Sergide yer alan pullar, PTT'nin basmış olduğu pullarla birlikte Filatelistler Federasyonu'nun koleksiyonlarından oluşan özel koleksiyon olarak sergilenmekte. Sergimiz saat 10.00 ile 18.00 arasında ücretsiz ziyarete açık. İstanbul için özel bir sergi, bundan sonraki durağı Kahramanmaraş olacak." dedi.

"1919 yılından itibaren bugüne kadar çıkmış olan pulları kapsayan koleksiyon"

Pulların nadide ve görülmeye değer olduğunu vurgulayan İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü Değerli Kentler ve Müze Müdürü Hacer Gülen, "Sergimiz, '100 Pano 100 Pul' şeklinde Atatürk'ün Mili Mücadele Yolu'nda yol güzergahını izleyerek buraya kadar geldi. Pullarımız nadide ve görülmeye değer pullar. Milli Mücadele ruhunu yaşamak isteyen herkesi buraya davet ediyoruz. 1919 yılından itibaren bugüne kadar çıkmış olan pulları kapsayan koleksiyon içeriyor. Türkiye pullarının yanında diğer ülkelere ait pullar sergilenmekte." şeklinde konuştu.

"60 yıla yakın pul koleksiyonu yapıyorum"

Sergide pul koleksiyonu yer alan Koleksiyoncu Erden Güley, "Hatalı basım Atatürk pulları şeklinde 2 panoluk koleksiyonum sergileniyor. 60 yıla yakın pul koleksiyonu yapıyorum. Böyle bir hobim olduğu için mutluyum. Filateli ayrı bir özellik ve ayrı bir hobi." dedi.