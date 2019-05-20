Milli Mücadele'nin 100'üncü yılında Gaziosmanpaşa tek yürek oldu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gaziosmanpaşa'da Milli Mücadele'nin 100'üncü yılına yakışan etkinliklerle kutlandı. Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü'nün ardından gerçekleştirilen sahne gösterileriyle gençler bayramı doyasıya yaşadı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları Gaziosmanpaşa'da renkli görüntüler oluşturdu. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere katılan binlerce vatandaş, Milli Mücadelenin 100. yıl coşkusuna ortak oldu. Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü'ne katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

“Bizlere bu güzel vatanı emanet eden ecdadımızı rahmetle yad ediyoruz”

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte vatandaşlara hitap eden Başkan Usta, “100 yıl önce Milli Mücadele meşalesini yakıp bizlere bu güzel vatanı emanet eden ecdadımızı rahmetle yad ediyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Gençlerimiz, 100 yıl önceki ruhla 100 yıl sonra dahi bu vatanı sonuna kadar korumaya devam edecektir. Tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, nice bayramlarda buluşmayı ümit ediyorum" dedi.

Fener alayı ve gençlik yürüyüşü'ne binlerce vatandaş katıldı

Program, gençlerin sahne gösterileriyle başladı. Ardından gerçekleştirilen Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü adeta görsel bir şölene sahne oldu. Gaziosmanpaşa Ortaokulu önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile bando eşliğinde Gaziosmanpaşa Meydanı'na kadar yürüdü. 7'den 70'e binlerce Gaziosmanpaşalının katıldığı yürüyüşte vatandaşlar hep bir ağızdan marşlara eşlik etti. Yürüyüşün ardından gençler, Grup Terapi'nin sahne aldığı konserde bayramın coşkusunu yaşadı.