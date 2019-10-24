Milli pentatloncular ABD'de dünya şampiyonasına çıkıyor

Portekiz'de düzenlenen Avrupa Açık Biathle-Triathle Şampiyonası'nda derece yaparak madalya kazanan milli pentatlon sporcuları, 23-27 Ekim 2019 tarihlerinde ABD'de gerçekleştirilecek UIPM 2019 Dünya Biathle-Triathle Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu milli sporcuları, UIPM 2019 Dünya Biathle-Triathle Şampiyonası'na katılım için gün sayıyor. Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu (UIPM) koordinatörlüğünde ABD Modern Pentatlon Konfederasyonu (USA Pentathlon) ev sahipliğinde düzenlenecek UIPM 2019 Dünya Biathle-Triathle Şampiyonası, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Saint Petersburg kentinde 23-27 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

U9, U11, U13, U15, U17, U19 ile birlikte gençler, büyükler ve master kategorisinde yarışan sporcuların katılım göstereceği UIPM 2019 Dünya Biathle-Triathle Şampiyonası, dünyanın farklı ülkelerinden katılacak modern pentatlon sporcularının mücadelesine sahne olacak.

UIPM 2019 Dünya Biathle-Triathle Şampiyonası'nda ilk gün koşu ve yüzmeden oluşan Biathle Mix; ikinci gün atış, yüzme ve koşudan oluşan Triathle Mix; üçüncü gün atış, yüzme ve koşudan oluşan Triathle Ferdi; dördüncü gün ise koşu ve yüzmeden oluşan Biathle Ferdi ayakları yapılacak.

Şampiyonaya Türkiye'den 27-30 Haziran 2019 tarihlerinde Portekiz'de düzenlenen Avrupa Açık Biathle-Triathle Şampiyonası'nda U11, U13, U15, U17 kategorilerinde derece yaparak madalya kazanan 7 milli sporcu katılım gösterecek. Modern pentatlon milli sporcularından Abdullah Yıldırım, Muhammed Emir Kurtulan U11 Biathle Ferdi, Ahmet Ege Önder U13 Biathle Ferdi, Münir Mert Can U15 Biathle Ferdi, Neva Naz Güvenç U11 Triathle Ferdi, Berkay Koruyucu ve Selen Gürel ise U17 Triathle Ferdi ve U17 Triathle Mix ayağında yarışacak.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, Portekiz'de iyi bir performans göstererek derece yapan modern pentatlon sporcularının aynı başarıyı ABD'de yapılacak dünya şampiyonasında da göstereceklerine olan inancını dile getirdi ve milli sporculara başarı dileklerini iletti.