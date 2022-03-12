Milli Şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101'inci Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü vesilesiyle Milli Şair'in Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında tören düzenlendi.

İstanbul 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Eyüpsultan ilçesinde görev yapan aday öğretmenler ve çok sayıda vatandaş düzenlenen törene katıldı. Törende İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş tarafından okunan dualardan sonra Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakıldı.

“Akif'imizi andık”

Törenin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Bu aziz milletin bir ferdi olarak bizim için en önemli günlerden bir tanesi. İstiklal Marşı'mızın hem kabulünün hem de Mehmet Akif'i anmanın önemli günlerinden bir tanesi. Bugün birçok meslektaşımızla hep birlikteydik. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcimiz, Garnizon Komutanlığı ve diğer kurum temsilcilerimizle hep birlikteydik. Akif'imizi andık” dedi.

“Gençliğimizin örnek alacağı model insanlarından bir tanesi”

Mehmet Akif Ersoy'un ortak değer olduğunu hatırlatan Yazıcı, “Ersoy, istiklal mücadelemizin manevi öncülerinden bir tanesi. Hepimiz için bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın yazarı. Gençliğimizin örnek alacağı model insanlarından bir tanesi. Memleket sevdasını milli bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımıza yansıtan çok önemli bir şahsiyet. İnşallah onların bu emanetlerini hep beraber gençlerimize taşıyıp güzel ülkemizin ilelebet yaşaması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Arkasında gururla okuyabileceğimiz bir şiir bıraktı”

Eyüp Refhan Tümer Çok Programlı Lisesi aday öğretmenlerinden Merve Ertan da, “Kendisi çok güçlü, maneviyatı da yüksek bir şairimiz. Kendisini çok seviyorum. Bu yazdığı şiirden dolayı Allah ondan bin kere razı olsun. Okurken tekrar duygulandım. İstiklal Marşı okunurken kendimi tutamadım. Arkasında gururla okuyabileceğimiz bir şiir bıraktı” ifadelerini kullandı.