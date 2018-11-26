İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaralı askerin durumu hakkında bilgi aldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, helikopter kazasında yaralı olarak kurtulan ve Sancaktepe Şehit Prof.

Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan asker hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.


Sancaktepe Sarıgazi'de sabah saatlerinde meydana gelen helikopter kazasında 4 asker şehit olmuş 1 asker yaralanmıştı. Yaralı olarak kurtarılan bir askerin tedavisi hastanede devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralı asker hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. Akar ziyaret sonrası hastaneden açıklama yapmadan ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.