Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaralı askerin durumu hakkında bilgi aldı

Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan asker hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Sancaktepe Sarıgazi'de sabah saatlerinde meydana gelen helikopter kazasında 4 asker şehit olmuş 1 asker yaralanmıştı. Yaralı olarak kurtarılan bir askerin tedavisi hastanede devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralı asker hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. Akar ziyaret sonrası hastaneden açıklama yapmadan ayrıldı.