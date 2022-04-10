Milli şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey kabri başında anıldı

1919'da idam edilen ve 1922 yılında milli şehit ilan edilen Yozgat'ın Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, ölümünün 103. yılında Kadıköy'deki kabri başında dualarla anıldı.

1919'da idam edilen ve 1922 yılında milli şehit ilan edilen Yozgat'ın Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, ölümünün 103. yılında Kadıköy'de kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Kartal Belediyesi ve Anadolu Aydınlar Ocağı'nın düzenlediği törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Türkiye Kamu-Sen Temsilcisi Doç. Dr. Hanefi Bostan, dernek başkanları, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan konuşmaların ardından Kemal Bey dualarla anıldı.

“Milli şehidimiz Kemal Bey'i anma programımızı devam ettiriyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yaptığı konuşmada, “Burada her yıl olduğu gibi Boğazlıyan Kaymakamı milli şehidimiz rahmetli Kemal Bey'i anma programımızı devam ettiriyoruz. Bu vatan uğruna şehit düşen, mücadele eden onlarca kahramanımız mevcut. Fakat bunları anmak, bunu unutmamak, sahip çıkmak çok daha kıymetli. Ben de dahil olmak üzere yeni genç neslin bu değerleri bilmesi, duyması, anlaması ve kavraması, birliğimizin ve beraberliğimizin nasıl inşa edildiğinin bilinmesi çok kıymetli” dedi.

“103 yıldır unutulmadığının göstergesidir”

Türkiye Kamu-Sen Temsilcisi Doç. Dr. Hanefi Bostan ise, “Bugün buraya toplanmak çok önemli bir hadise. 103 yıldır Boğazlıyan Kaymakamı milli şehidimiz Kemal Bey'in unutulmadığının göstergesi olmasından dolayı önemli bir gün. Bu millet kendisi için mücadele veren hiçbir değerini unutmamıştır ve unutmayacağının bir işaretidir. Bu noktada sevinçliyim. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Bugün Ramazan gününde insanların ve emekli generaller dahil olmak üzere birçok emekli insanımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın burada yer alması, bu milli duruşa destek vermesi önemli bir hadisedir“ ifadelerini kullandı.