Milli sporcular Beylikdüzü'nde farkındalık oluşturdu

Beylikdüzü'nde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli milli sporcular ile özel gereksinimli bireyler farkındalık etkinliğinde buluştu.

Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatın içinde daha çok yer almaları için çalışmalarına devam eden Beylikdüzü Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlediği etkinlikte; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün engelli milli sporcularını ve özel gereksinimli bireyler ile ailelerini farkındalık etkinliğinde bir araya getirdi. Beylikdüzü Şehit Ömer Halisdemir Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcularından Dünya Yüzme Şampiyonu Beytullah Eroğlu, Türkiye Şampiyonu milli sporcular Caner Aşkın, Mustafa Şar, Yusuf Oğur, Paralimpik milli sporcu Nil Şahin, Avrupa Gençler İkincisi Koral Berkin Kutlu ve 2020 Tokyo için Paralimpik kota alan Elif İldem de katıldı. İlçe genelindeki özel okulların da düzenledikleri atölye çalışmalarıyla destek verdiği etkinlikte; özel gereksinimli bireyler sundukları müzik dinletisi ve dans gösterisiyle kendilerine hayran bıraktı.

“Engel sadece zihinlerde aslında”

Özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında olmasının önemine ve bu konuda toplumda var olan bakış açısının değiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa Altınpınar, “En büyük engel sevgisizliktir. Sevgi varsa orada samimiyet var. Dolayısıyla bugünün, sevgimizi ve samimiyetimizi artırmasını diliyorum” diye konuştu. Etkinlikte yaptığı konuşmada, engelin sadece zihinlerde olduğunu söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise, “Engel sadece zihinlerde aslında. Düşünce sistematiğimizi değiştirdiğimiz an, zihinlerdeki engelleri kaldırdığımız an, evlatlarımızın başka hiçbir engel tanımayacağını görüyorum” dedi.

“Süreçleri doğru şekilde planlarsak evlatlarımızın yıkamayacağı engel yok”

Beylikdüzü Belediyesi olarak engelleri kaldırmak adına çalışmaya devam edeceklerini de vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Beylikdüzü'nü hiçbir insanımız için engel teşkil etmeyen bir kent haline dönüştürmek için çaba göstereceğiz. Süreçleri doğru şekilde planlarsak evlatlarımızın yıkamayacağı engel yok. Bu farkındalığı, evlatlarımızdan aldığımız güçle Beylikdüzü'nde en üst düzeyde tutacağız. Bugün burada bizimle olan özel gereksinimli bireylerin ortak noktaları, mücadele ruhu. Bu mücadele ruhunuz hiçbir zaman için azalmasın” dedi.