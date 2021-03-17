Milli sporculara yüzde 100 burs desteği

Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü'nün imzalanması ile milli sporculara, ortaöğretim ve lisede de yüzde 100 burs imkanı sağlanmış oldu.

İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi, Prof. Dr. Mehmet Karaca, milli sporculara yüzde 100 burs verilmesini sağlayacak mutabakat imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Karaca, pandeminin zorunlu kıldığı online ve hibrit eğitim sürecinde, sportif içeriklerin de özenle oluşturulduğu ve uygulandığını anlattı.

Pandeminin hem olimpiyat oyunlarının hem de Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelenmesine neden olduğuna değinen Karaca, “Sayın Bakan, bu süreci ne kadar olumlu değerlendirdiğimizi, yüksek beklentiyi aktardı. Elbette hedef, nesiller boyu başarılı olmak ve sağlıklı yaşamak. Sporcu çocuklarımıza üretilen bu destek, başarıya ödül değil, teşvik etmek içindir. Biz, kurum olarak, okul mu spor mu ikilemini yaşatmayan anlayışı sergiliyoruz. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak voleybolda, basketbolda dünya şampiyonlukları yaşamış bir geleneğe sahibiz. Yüzmede, atletizmde, her branşta sporculara destek oluyoruz. Yetenekler eğitime devam edebilecekler. Eğitim sorumluluğumuz ile de örtüşen bu burs, ülkeye hizmettir” dedi.

“Yetenekler heba olmadan eğitime devam edebilsin”

Prof. Dr. Mehmet Karaca, sağlanan olanak ve çalışmalar için Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakanın dediği gibi, Türkiye artık bir spor ülkesidir. Yeteneklerin heba olmaması için, fırsat eşitliği açısından da çok anlamlı bir çalışma. Eğitim/spor bütünlüğü, artık yurtdışında gördüğümüz örnekler ile sınırlı değil. Bu yenilikçi program, çocuklarımızın, her alanda olduğu gibi sporda da dünyayla yarışında önemli katkı sağlayacaktır. Sayın Bakan ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz.”